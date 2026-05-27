В поселке Туголесский Бор устанавливают новую котельную

В поселке Туголесский Бор в рамках программы модернизации теплоснабжения проходят строительно-монтажные работы. Уже установлена новая блочно-модульная котельная мощностью 10 мегаватт. Благодаря этому более двух тысяч местных жителей будут обеспечены стабильным теплом и бесперебойной горячей водой.

На площадке работы ведутся комплексно. Мастера монтируют ливневую канализацию со специальной накопительной емкостью объемом 100 кубических метров. Одновременно с этим благоустраивают территорию вокруг котельной: разравнивают грунт, работает трактор.

Представитель подрядной организации Алексей Курочкин рассказал, что объект планируют ввести в эксплуатацию в сентябре этого года. Начало пусконаладочных работ наметили на 15 сентября. Новое оборудование позволит свести к минимуму риск аварий в зимний период и сделает систему теплоснабжения надежнее и эффективнее.