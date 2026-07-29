Котельную в поселке Тучково построят в 2027 году

Заказчиком выступает администрация Рузского округа, а подрядчиком — компания «Мособлтепло». Работы стартовали в апреле 2026 года, завершение строительства запланировано на 2027 год.

Специалист отдела капитального строительства Максим Меженников рассказал о текущем этапе стройки: «Сейчас мы производим работы по копке котлована под будущий фундамент котельной. Скоро будет завозиться оборудование и все необходимые для строительства материалы».

Перед началом основных работ была подготовлена площадка: очищена от насаждений и построек. Сейчас на объекте работает техника: экскаваторы роют землю, грузовики вывозят грунт. Котлован — это первый и один из самых важных этапов строительства, поскольку фундамент должен быть надежным, чтобы выдержать нагрузку от всего оборудования.