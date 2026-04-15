В поселке ЦУС «Мир» приступят к строительству новой котельной

В поселке ЦУС «Мир» городского округа Шатура начинается важный этап в обновлении теплового хозяйства. Для трех тысяч жителей это значит улучшение качества отопления и повышение уверенности в стабильности теплоснабжения.

На строительной площадке уже идет активная подготовка: специалисты устанавливают ограждение и готовят место под фундамент будущей блочно-модульной котельной. Новый объект будет построен рядом со старым зданием, которое из-за износа больше не может эффективно обеспечивать отопление.

Переход на современную модульную систему позволит значительно повысить надежность теплоснабжения и избавиться от проблем, связанных с изношенным оборудованием.

Начальник управления ЖКХ администрации городского округа Шатура Александр Киреев отметил, что проект планируют реализовать в максимально сжатые сроки. Строители нацелены на то, чтобы запустить современную котельную в работу и подать первое тепло в дома жителей ЦУС «Мир» уже в конце этого года.