В поселке Трехгорка в Одинцове продолжается строительство поликлиники

В поселке Трехгорка городского округа Одинцово продолжается строительство новой поликлиники. На объекте активно ведутся монолитные работы и прокладка наружных сетей.

По словам руководителя проекта Дмитрия Власова, строители формируют бетонные конструкции на уровне второго этажа и готовятся выйти на третий. Работы ведутся поэтапно: от третьей секции к первой.

На секции №3 монолитные работы на перекрытиях второго этажа уже выполнены, сейчас идет армирование вертикальных конструкций третьего этажа. На секции №2 связан армирующий каркас перекрытий второго этажа, который сегодня будет бетонироваться. На секции №1 идет отлив вертикальных конструкций второго этажа.

Параллельно подрядчик выполняет гидроизоляцию стен подвала. После оклейки рулонными материалами будет смонтирован слой пенополистирола, а на него нанесут слой профилированного мембранного материала серии PLANTER.

Строители также приступили к организации наружных сетей. Начались дренажные работы вокруг здания, которые помогут отвести воду от фундамента и стен подвала. Далее последует прокладка ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, водопровода и теплотрассы.

К концу недели на объект выйдут каменщики для сооружения кирпичных стен и перегородок в подвале здания. По мере выполнения монолитных работ будет производиться кладка внутренних перегородок — этаж за этажом.

Сегодня на объекте задействовано 40 рабочих и пять человек инженерно-технического состава. Из тяжелой строительной техники работают башенный кран и экскаватор.

Проектная мощность поликлиники — 500 посещений в смену, из них 150 посещений рассчитано на детей. Здесь же будет стационар на 50 коек. Площадь участка под объект составляет около 16 700 кв. м, из которых 1 800 кв. м — площадь под строениями. Общая площадь здания с учетом этажности — 9 900 «квадратов».

Сдача объекта запланирована в марте 2027 года. Заказчиком строительства выступает Фонд развития территорий.