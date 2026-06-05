В поселке Сычево завершили установку арматурного каркаса фундамента для склада дизтоплива

В поселке Сычево Волоколамского района строители закончили установку арматурного каркаса фундамента для склада дизельного топлива новой котельной. Ранее на месте будущего склада было подготовлено бетонное монолитное основание и возведена опалубка.

Сейчас специалисты очищают конструкцию от ржавчины с помощью специального антикоррозионного состава. Это поможет сохранить характеристики арматуры после цементирования. На следующей неделе строители планируют завершить обработку, очистить конструкцию от пыли и песка и залить ее бетоном.

После завершения работ по заливке фундамента строители приступят к возведению вспомогательных сооружений. Завершить строительство новой котельной в Сычеве планируют в декабре 2026 года.