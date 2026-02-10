В поселке Сычево начали готовить площадку для строительства котельной

В поселке Сычево стартовали работы по подготовке площадки для строительства новой котельной. Специалисты подрядной организации расчищают участок площадью 4700 квадратных метров от снега. В некоторых местах его глубина достигает 66 сантиметров, из-за чего определить планировочные отметки под ним сложно. Поэтому основание будущих построек чистят лопатами.

Новая котельная будет блочно-модульной конструкции и заменит существующую. Ее планируемая мощность составит 15 тысяч кВт, что достаточно для обеспечения поселка горячей водой и теплом. Новая котельная будет более эффективной и автоматизированной, а ее элементы будут преимущественно заводской готовности. Строителям останется только установить их на фундаменты, соединить между собой и подключить к существующим инженерным сетям.