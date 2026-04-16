В поселке Свердловский завершается строительство новой школы

В поселке Свердловский городского округа Лосино-Петровский продолжается активное строительство новой школы. Уже завершены работы по устройству кровли, фасада и остекления здания.

Руководитель строительства Егор Чудаков рассказал, что в настоящее время подрядчик ведет внутреннюю отделку и монтаж инженерных систем. Специалисты подключают электрические сети, отопление, водоснабжение и канализацию, сети связи, а также пожарно-охранную сигнализацию.

«На каждой из коммуникаций работают комплексные бригады — порядка 20 человек на каждом участке. Завершить монтаж инженерных систем планируем в течение двух месяцев с последующим пробным пуском», — отметил Егор Чудаков.

Технологические присоединения к городским сетям уже выполнены: тепло, вода и канализация подведены к зданию. Параллельно идут черновые отделочные работы. После их завершения строители приступят к чистовой отделке.

Кроме того, специалисты приступили к благоустройству прилегающей территории. Начата вертикальная планировка: отсыпка и уплотнение песчаного основания. Частично выполнена подготовка к устройству отмосток. Обустраивают пожарные проезды и пешеходные дорожки, вывозят строительный мусор.

В ближайшее время приступят к возведению спортивного ядра с беговыми дорожками, футбольным полем с искусственным покрытием и универсальной спортплощадкой. Также предусмотрено ландшафтное освещение. За границами земельного участка подрядчик приступил к строительству гостевой парковки на 17 мест.

Ввести школу в эксплуатацию планируют уже в сентябре 2026 года.