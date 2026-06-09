В поселке Свердловский близится к завершению строительство новой школы

В поселке Свердловский городского округа Лосино-Петровский активно продолжается строительство школы на 1100 мест. Подрядчик приступил к установке забора по периметру будущей школьной территории.

Как сообщил руководитель строительства Егор Чудаков, будет смонтировано 360 метров ограждения. Оно обеспечит безопасность учеников и сотрудников после открытия учреждения. Главный вход оборудуют со стороны жилого дома №3 по улице Строителей, дополнительный — со стороны пожарной части.

На объекте параллельно ведутся работы по благоустройству территории: строятся пешеходные тропинки, устанавливаются бордюры, вывозится строительный мусор. Внутри помещений специалисты занимаются внутренней отделкой классов и рекреаций. Кроме того, прокладываются инженерные коммуникации: монтируются системы вентиляции, а также пожарная и охранная сигнализации.

Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируют в сентябре 2026 года. Помимо основной школы, здесь появится блок дополнительного образования — Детская школа искусств.