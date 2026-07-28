Пост скорой помощи построят в поселке Суханово в этом году

В поселке Суханово Ленинского городского округа продолжается строительство поста скорой медицинской помощи для ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи». Объект рассчитан на работу четырех бригад в смену и станет важным элементом системы экстренной медпомощи региона.

Площадь одноэтажного здания составит 596 квадратных метров. Генеральным подрядчиком выступает ООО «КРОСТ‑Д». Строительство ведется с использованием индустриальной технологии PRO module.

«На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет более 86%. На площадке трудятся 16 рабочих. Сейчас специалисты ведут ключевые работы: монтируют оборудование в серверной, утепляют трубопроводы в помещении индивидуального теплового пункта (ИТП), устанавливают оборудование вводно‑распределительного устройства (ВРУ)», — сообщил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

По словам министра, новый пост скорой помощи позволит повысить оперативность реагирования на экстренные вызовы в Ленинском городском округе, обеспечить медработникам комфортные условия труда и современное оснащение для оказания неотложной помощи жителям региона.

Завершение работ намечено на текущий год.