В поселке Суханово продолжается строительство поста скорой помощи

В поселке Суханово активно продолжается строительство нового поста скорой медицинской помощи для ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи». Готовность объекта уже превышает 86%, и завершить все работы планируют в текущем году.

Новый пост будет рассчитан на работу четырех бригад скорой помощи в смену. Сейчас на строительной площадке трудятся 16 специалистов. Рабочие занимаются монтажом оборудования в серверной, утеплением трубопроводов в помещении индивидуального теплового пункта и установкой оборудования вводно-распределительного устройства.

Площадь одноэтажного здания составит 596 квадратных метров. Объект возводится с применением индустриальной технологии «PRO module». В новом здании разместятся диспетчерская, комнаты отдыха для бригад и водителей, столовая, кабинет предрейсовых осмотров, помещения для амбулаторного приема, а также административные и вспомогательные помещения.

После ввода в эксплуатацию новый пост позволит сократить время реагирования на экстренные вызовы и улучшить условия работы медицинских специалистов. Объект реализуется в рамках государственной программы Московской области по строительству объектов социальной инфраструктуры.