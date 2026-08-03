В поселке Софрино капитальный ремонт школы завершат к 1 сентября

В третьем корпусе Софринского образовательного комплекса в поселке Софрино Пушкинского городского округа продолжается капитальный ремонт. Готовность объекта превысила 80 %, завершить все работы планируют к 1 сентября.

Сейчас строители выполняют чистовую отделку помещений: окрашивают стены, укладывают плиточное напольное покрытие и монтируют каркасы подвесных потолков. Одновременно ведутся электромонтажные работы и монтаж инженерных систем. Продолжается обновление фасада и благоустройство прилегающей территории. Ежедневно на объекте работают более 70 специалистов и три единицы техники.

Здание школы, построенное в 1970 году, имеет площадь свыше 4,4 тыс. кв. м. В ходе капитального ремонта здесь полностью заменят инженерные коммуникации, сантехническое оборудование, окна и двери. Также обновят кровлю, фасад и входные группы. Учебные кабинеты оснастят новой мебелью и современным оборудованием.

Работы ведутся по государственной программе Московской области по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры в рамках национального проекта «Молодежь и дети».