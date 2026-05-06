В поселке Шатурторф впервые зажгли Вечный огонь

В торжественной церемонии принял участие депутат Госдумы от «Единой России» Геннадий Панин.

«Зажжение Вечного огня для нас — это священный символ в честь наших героев, победителей, наших отцов, дедов и прадедов. Это то, что будет передаваться из поколения в поколение нашим детям, внукам, правнукам. Вечный огонь — это память не только о героическом подвиге наших воинов, которые отвоевали нам право жить в свободном независимом государстве. Это память о людях, которые прошли все испытания войны, которые трудились в тылу, поддерживали фронт и в дальнейшем восстанавливали нашу страну», — сказал депутат.

Геннадий Панин напомнил, что по инициативе «Единой России» газ для непрерывной работы Вечных огней с 2022 года стал безвозмездным. Этор предложение поддержал Владимир Путин. Так была решена проблема, когда из-за долгов муниципалитета на мемориалы и воинские захоронения нередко прекращалась его подача.