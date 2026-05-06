В поселке Шатурторф впервые зажгли Вечный огонь
Вечный огонь впервые зажгли в поселке Шатурторф у памятника Неизвестному солдату. По народной программе «Единой России» ко Дню Победы таам провели масштабную реконструкцию — отремонтировали фигуру воина, обновили мемориальные таблички, выложили новую плитку и установили постамент со звездой.
В торжественной церемонии принял участие депутат Госдумы от «Единой России» Геннадий Панин.
«Зажжение Вечного огня для нас — это священный символ в честь наших героев, победителей, наших отцов, дедов и прадедов. Это то, что будет передаваться из поколения в поколение нашим детям, внукам, правнукам. Вечный огонь — это память не только о героическом подвиге наших воинов, которые отвоевали нам право жить в свободном независимом государстве. Это память о людях, которые прошли все испытания войны, которые трудились в тылу, поддерживали фронт и в дальнейшем восстанавливали нашу страну», — сказал депутат.
Геннадий Панин напомнил, что по инициативе «Единой России» газ для непрерывной работы Вечных огней с 2022 года стал безвозмездным. Этор предложение поддержал Владимир Путин. Так была решена проблема, когда из-за долгов муниципалитета на мемориалы и воинские захоронения нередко прекращалась его подача.
Ученик девятого класса, участник движения Первых и Юнармии Кирилл Матвеев, который принимал участие в церемонии открытия, рассказал, что этот мемориал — важная часть его семейной истории.
«Мой дед воевал на фронте. К сожалению, домой он вернуться не смог. Я очень горжусь им. Горжусь нашим поселком, нашей страной», — поделился он.
Подмосковная «Единая Россия» подготовила масштабную программу празднования Дня Победы. В преддверии 9 мая округах области пройдут мото-, автопробеги, исторические реконструкции, спортивные соревнования и акция «Георгиевская лента». Все желающие могут присоединиться к интернет-акции «Мой герой» и принять участие в международной онлайн-игре «Наша Победа» — интеллектуальном соревновании, посвященном подвигам героев Великой Отечественной войны.
Также в регионе состоится акция «Сирень Победы»: в парках, скверах, у мемориалов и воинских захоронений представители Единой России, школьники, волонтеры и жители высадят сирень, ставшей символом Великой Победы 1945 года.