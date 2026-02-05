В поселке Шатурторф установят Вечный огонь

В поселке Шатурторф Московской области идет подготовка к установке Вечного огня у обновленного мемориала. Несмотря на холодную погоду, специалисты продолжают работы, чтобы завершить их ко Дню Победы.

Старый обелиск, открытый в 1968 году, заменили на новый памятник. Сейчас специалисты филиала АО «Мособлгаз» Восток выполняют технические работы: прокладывают подземный газопровод длиной около 30 метров и монтируют домовой регуляторный пункт с молниеотводом, заземлением и защитой от статического электричества.

Слесарь Сергей Симонов сообщил, что сегодня была проведена контрольная опрессовка. Завтра планируют врезку нового трубопровода в распределительную сеть. Работы идут по плану.

Мемориал в поселке Шатурторф — это знак уважения и благодарности тем, кто отстоял Родину. Вечный огонь будет символом памяти и единства народа.