В поселке Шатурторф активно ликвидируют последствия метели

В поселке Шатурторф Шатурского городского округа ведется активная работа по устранению последствий сильной метели. На улицах работает большая группа техники: погрузчики и самосвалы задействованы в вывозе снега. Специалисты уже привели в порядок автобусные остановки, расчистили тротуары и заездные карманы.

Это часть масштабной операции по борьбе со стихией во всем округе. На дороги вышло более 90 специализированных машин и свыше 300 человек.

У дорожных служб есть четкий план действий. В первую очередь расчищаются маршруты общественного транспорта, подъезды к больницам, пожарным частям, школам и детским садам. После этого техника перемещается во дворы и на парковки, сообщила заместитель директора по содержанию и ремонту дорог Мария Махначева.

Огромной техникой не обойтись — большой объем работы выполняется вручную. Бригады очищают лопатами тротуары, узкие проходы и входные группы у подъездов. Все службы работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность на дорогах.