Старосту выбрали в поселке Сертякино

Выборы старосты прошли в поселке Сертякино городского округа Подольск. На этот пост переизбрали Викторию Серпуховитину.

Жительница поселка является старостой уже более 12 лет. Виктория Серпуховитина создала рабочую группу активистов и чат для жителей, где можно оперативно решать различные важные вопросы. Староста руководит организацией субботников, сходов и встреч, экологических акций. Во многом благодаря ей поселок преобразился – здесь появилось уличное освещение, детская площадка и новые дороги.

Жители Сертякино поддержали кандидатуру Виктории Серпуховитиной единогласно.

В муниципалитете интересы жителей села представляет 51 староста. К ним можно обращаться со своими проблемами и инициативами, а старосты передадут запросы сотрудникам администрации Подольска.

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