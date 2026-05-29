В поселке Сергиевский завершают реконструкцию очистных сооружений

В поселке Сергиевский продолжаются интенсивные работы по реконструкции очистных сооружений. На текущий момент готовность объекта оценивается в 65%. Специалисты активно завершают монолитные работы и прокладку инженерных сетей, готовятся к установке нового оборудования. На площадке работают 75 человек и задействовано десять единиц техники.

Окончание основных строительных работ запланировано на текущий год. После этого начнется этап пусконаладки и подготовки к вводу объекта в эксплуатацию. Важно отметить, что реконструкция проходит без остановки работы очистных сооружений.

Сейчас очистные сооружения принимают сточные воды из Коломны, поселков Сергиевский и Радужный, обслуживая порядка 150 000 жителей и более половины округа. Пиковая загрузка составляет 58 тысяч кубических метров в сутки.

Новые очистные сооружения будут способны обрабатывать 60 тысяч кубических метров стоков в сутки. Проектом предусмотрено обновление системы обработки осадка и доочистки стоков. Для этого строятся новые блоки биологической очистки, а также цеха механического обезвоживания осадков и доочистки. Все эти меры позволят повысить надежность водоотведения, улучшить экологические параметры и создать резерв для дальнейшего развития территории.

Реконструкция очистных сооружений проводится в рамках региональной программы развития инженерной инфраструктуры с привлечением средств займов Фонда развития территорий.