В поселке Румянцево завершается реконструкция спортивной площадки

В поселке Румянцево, расположенном в Истринском округе, близится к завершению реконструкция спортивной площадки. Подрядная организация завершила подготовительные работы по установке ограждения на участке площадью почти 500 квадратных метров.

На данный момент на площадке уже обустроили асфальтобетонное основание. Специалисты пробурили ямы по периметру, чтобы установить столбы и забетонировать их. Следующим этапом будет закрепление сетки ограждения, установка калитки и волейбольных стоек, монтаж баскетбольных щитов и начало работ по установке площадки для воркаута.

Завершающим этапом станет устройство травмобезопасного покрытия из резиновой крошки. Завершить все работы планируют в конце текущего месяца. После этого жители поселка смогут организовывать соревнования по мини-футболу, волейболу, баскетболу и прививать детям любовь к спорту.

Местная жительница Татьяна Жданова выразила надежду, что теперь ребят будут тренировать профессионалы. «Детей в Румянцево почти 500. Открытие площадки будет в радость и детям, и родителям. Надеюсь, теперь ребят будут тренировать профессионалы. Спорт очень важен для развития», — поделилась Татьяна.

Реконструкцию спортивной площадки проводят по соглашению управления развития потребительского рынка администрации муниципалитета с компанией «К-ФЛЕКС». Предприятие содействует развитию спорта в округе, поэтому работы ведутся за счет средств компании.