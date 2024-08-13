Новый газопровод построили в поселке Ревякино

В поселке Ревякино под Дмитровом ввели в эксплуатацию газопровод протяженностью 900 метров. Коммуникации уже подвели к 12 участкам.

По словам гендиректора «Мособлгаза» Игоря Баранова, Дмитровский городской округ является одним из самых крупных по газификации в регионе. В программу здесь вошли 194 населенных пункта. Уже выполнено более 1300 пусков и заключено почти 2200 договоров.

«Газификация населенных пунктов округа и появление голубого топлива в домах наших сельских жителей — серьезная составляющая их комфортного проживания. Газ в их домах дает им возможность не испытывать неудобств», — отметил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Жители поселка Ревякино рассказали, что ранее отапливали дома электрическими обогревателями. При этом платить за электричество приходилось от 15 до 50 тысяч рублей. При этом не хватало мощности. Газ решит эту проблему.

Напомним, что по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе введена дополнительная мера поддержки жителей в рамках программы социальной газификации. Так, льготные категории граждан могут получить газ бесплатно. Для этого необходимо заполнить заявку на сайте.

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