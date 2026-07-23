В поселке Реммаш строят новую спортивную площадку

В Сергиево-Посадском городском округе рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом «Орбита» на улице Спортивной начали строить новую спортивную площадку. Подрядчик вышел на объект 17 июля, и за несколько дней строители сделали песчаную подушку и установили бордюрный камень.

Сейчас готовят основание — в ближайшее время здесь зальют асфальт, потом смонтируют спортивное оборудование и постелят мягкое резиновое покрытие. Площадку строят на деньги из местного бюджета по дотации.

На новой площадке можно будет играть в футбол, баскетбол и волейбол. Она будет бесплатной и открытой для всех желающих.

«Этот проект — подарок для всего поселка. Мы понимаем, как не хватает современных открытых площадок, где могли бы собираться и дети, и взрослые. Благодаря областной дотации мы сможем сделать место для активного отдыха, которое будет служить годами», — рассказал начальник отдела спорта и молодежи Игорь Бугаев.