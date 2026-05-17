В поселке Развилка пройдет «Кубок Рылова»

В оздоровительно-образовательном центре «Дельфин» в поселке Развилка стартовал спортивный турнир «Кубок Рылова». Ежегодно это состязание привлекает множество талантливых пловцов, мечтающих получить награду из рук двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова.

В этом сезоне на старт вышли более 160 юношей и девушек из 12 округов. Команды представили и жители Ленинского городского округа — пловцы из Видного и Развилки.

Перед началом соревнований спортсменов поприветствовали почетные гости: советский пловец, неоднократный олимпийский чемпион Владимир Сальников и сам Евгений Рылов. Они пожелали ребятам показать свои лучшие результаты. Ведь для некоторых участников этот турнир может стать шагом к званию кандидата в мастера спорта или получению первого взрослого разряда.

Соревновательная программа включала несколько 100-метровых дисциплин: комплексное плавание, брасс, плавание на спине, баттерфляй и эстафету на дистанции 50 метров. Судьи внимательно следили за каждым движением участников, ведь в таких состязаниях важна каждая секунда.

Завершились соревнования традиционным награждением победителей и автограф-сессией с Евгением Рыловым.