В поселке Радовицкий возводят новую котельную

В поселке Радовицкий, расположенном на границе Московской и Рязанской областей, идет строительство новой блочно-модульной котельной. Это позволит обеспечить качественное теплоснабжение для полутора тысяч местных жителей.

На строительной площадке уже ведутся активные работы. Строители залили прочный фундамент и завершили прокладку инженерных сетей: к будущему объекту подвели современные системы тепло- и водоснабжения.

Новая котельная будет значительно мощнее и удобнее в эксплуатации, чем старая. Она обеспечит стабильную подачу тепла в жилые дома и социальные объекты поселка.

Начальник управления ЖКХ Александр Киреев отметил, что проект планируют завершить в сжатые сроки. Запуск современной котельной и подачу первого тепла в дома жителей Радовицкого ожидают уже в конце текущего года.