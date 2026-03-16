В поселке Поварово завершили строительство нового детского сада

В поселке городского типа Поварово, который относится к городскому округу Солнечногорск, завершилось строительство современного детского сада. Трехэтажное здание рассчитано на 250 мест для детей в возрасте от полутора до семи лет.

Работы по возведению здания были закончены еще в январе, и теперь в детском саду кипит предпраздничная суета. В группах расставляют мебель: шкафчики, столики, кроватки. Завершить оформление планируют к 20 марта. Осталось только привезти самое главное — игрушки.

В новом детском саду десять просторных групп, ясельная комната на 20 малышей, кабинеты для занятий с логопедом и психологом, большой спортзал и музыкальный зал, пищеблок и прачечная. На улице для ребят построили современные игровые площадки с горками, сказочные домики и спортивные комплексы. Как только растает снег, уложат мягкое покрытие.