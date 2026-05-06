В поселке Поварово построят дом для переселенцев из аварийного жилья

В поселке Поварово городского округа Солнечногорск продолжается строительство семнадцатиэтажного дома на улице Школьной. На данный момент ведутся монолитные работы на уровне пятнадцатого этажа в первой и второй секциях. Параллельно работы выполняются на всех семи секциях здания, при этом на площадке задействовано более ста человек, как сообщил представитель застройщика.

Новостройка предназначена для переселения жителей аварийных домов № 11, 12 и 13 из второго микрорайона поселка Поварово. Дом будет состоять из 705 квартир с качественной чистовой отделкой, а общая жилая площадь составит 27,8 тысяч квадратных метров.

Проект также предусматривает наличие встроенного детского сада. Во дворе будут оборудованы детская игровая и спортивная площадки.

Завершение строительства и ввод дома в эксплуатацию запланированы на четвертый квартал 2026 года, а выдача ключей жильцам ожидается в апреле 2027 года.