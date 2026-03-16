В поселке Поварово продолжают строить крупный жилой комплекс

В поселке Поварово Солнечногорского городского округа активно возводится крупный жилой объект от компании «Агрострой». Строится семнадцатиэтажный семиподъездный дом с детским садом на 55 мест.

Строительная готовность объекта по секциям различается, но работы идут быстрыми темпами. В первой и второй секциях монолитные работы ведутся на уровне одиннадцатого этажа, кладка внешних стен выполнена до пятого этажа. В третьей и четвертой секциях монолитные работы ведутся на третьем этаже, в пятой и шестой — на втором. Седьмая секция полностью завершена по монолиту, на первом этаже уже выполнена кладка.

Параллельно с возведением конструкций активно монтируются инженерные коммуникации. Работы по отоплению завершены во всех семи секциях, ведется прокладка водопровода. В техническом помещении подвального этажа коммуникации подготовлены на сто процентов.

Ежедневно на объекте работает 98 рабочих и шесть сотрудников инженерно-технического персонала. Они используют два башенных крана и четыре единицы специализированной техники.

Часть квартир в доме будет направлена на социальные нужды. 74 квартиры предназначены для переселения жителей из аварийного и ветхого жилья. Это позволит десяткам семей в Поварово улучшить жилищные условия и переехать в современные благоустроенные квартиры с собственной социальной инфраструктурой во дворе.

Все строительные работы планируется завершить в 2027 году.