В поселке Поварово под Солнечногорском продолжается стройка дома для переселенцев

В поселке городского типа Поварово городского округа Солнечногорск продолжается возведение 17-этажного многоквартирного дома в составе жилого комплекса «Молодежный 2». Застройщик — ООО «Агрострой» — ведет работы на всех семи секциях здания в соответствии с графиком.

Начальник участка Валентин Дзюба сообщил, что на первой и второй секциях идет устройство кровли. Строители выполнили пароизоляцию, укладку утеплителя, разуклонку из керамзита и стяжку. Также проводится грунтовка и приклейка нижнего слоя гидроизоляции. Скоро начнется монтаж верхнего покрытия.

Параллельно ведутся работы по системам вентиляции, водоснабжения, канализации и электромонтаж. На третьей секции монтируют перекрытия 16-го этажа, а стены и перегородки из газосиликатных блоков возводят на 9–11-х этажах. Пятая и шестая секции достигли этапа устройства вертикальных конструкций 14-го этажа, где также возводятся стены и перегородки на 6–7-м. Седьмая секция также на уровне 14-го этажа.

Через несколько дней строители приступят к остеклению оконных проемов, что станет важным этапом в подготовке дома к отделке. Всего в новостройке предусмотрено 705 квартир, 74 из которых будут переданы жителям из ветхого и аварийного жилья. Переселенцы получат помещения с чистовой отделкой, что позволит им въехать сразу после получения ключей.

Основные конструктивные работы планируют завершить до конца квартала. Ввод дома в эксплуатацию обеспечит десятки семей комфортным жильем в современном районе с развитой инфраструктурой.