В поселке Поварово идет строительство дома для переселенцев из аварийных зданий

В городском округе Солнечногорск, в поселке Поварово, продолжается активное строительство семнадцатиэтажного дома, разделенного на семь секций. Это здание возводится с целью переселения жителей из пяти аварийных домов, расположенных в самом Поварово и в соседней деревне Ложки.

На данный момент строители работают над возведением тринадцатого, предпоследнего, этажа в первой секции — там занимаются бетонированием перекрытий. В остальных шести секциях идут работы по выстраиванию стен и перекрытий, находящиеся на разных уровнях — от третьего до двенадцатого этажа.

Всего в доме будет около двухсот квартир. Переселенцы получат жилье с качественной чистовой отделкой: ламинат, обои, современная сантехника и плита. Новоселам останется только завезти мебель.

Работы на стройке ведутся строго по графику, без отставаний. Ежедневно на площадке трудятся до пятидесяти человек и два башенных крана. Сдача дома запланирована на третий квартал 2027 года.

Текст, фото и видео: Ирина Кузова.