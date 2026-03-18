В Смирновке под Солнечногорском реконструировали станцию обезжелезивания

В поселке Смирновка под Солнечногорском местная администрация провела целый комплекс мер, чтобы убрать примеси в воде. Проблемы возникли из-за устаревшего ВЗУ. Теперь станцию обезжелезивания реконструировали. Работы закончились 15 марта. После специалисты взяли несколько проб воды на разных участках сетей для проверки качества.

На станцию обезжелезивания вода поступает из скважины. Далее проходит процедуру очистки и собирается в накопители. Перед подачей в дома эксперты взяли еще одну пробу, а затем финальную — у потребителей. Такое поэтапное исследование необходимо, чтобы понять, на каких участках остались проблемы и как их ликвидировать.

«Пробы воды сейчас уже отправлены в лабораторию ресурсоснабжающей организации. Результат обычно в течение суток. По результатам составляется протокол испытаний», — пояснил главный советник главы городского округа Солнечногорск Александр Чурбанов

Одновременно с исследованиями ведется и промывка сетей. Бригада специалистов проверяет систему при уверенном давлении в четыре килограмма. Чурбанов пояснил, что слив воды через пожарные рукава производится в канализацию, на рельеф вода после промывки не попадает.

В подвалах многоквартирных домов представители УК также занимаются промывкой труб. Если этим этапом пренебречь, жильцы не заметят улучшения качества воды.

«Была проблема, а именно примеси в воде, много железа, как ситуация и на территории Московской области часто встречающаяся. На сегодняшний день выполнена работа по капитальному ремонту, в том числе замене фильтрующего материала непосредственно на ВЗУ», — заявил начальник управления ЖКХ и и экологии Солнечногорска Никита Иванов.