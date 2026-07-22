В поселке Пироговский городского округа Мытищи продолжается строительство моста через реку Клязьму

Строительство моста через реку Клязьму в поселке Пироговский городского округа Мытищи идет с опережением графика. На сегодняшний день общая готовность объекта достигла 48%.

Специалисты завершили надвижку первого пролета моста и сейчас ведут укрупнительную сборку мостового полотна для второго пролета. Параллельно с этим заканчиваются переустройство инженерных коммуникаций и вынос кабельных сетей. После завершения работ с сетями строители приступят к устройству шумозащитных экранов.

На стройплощадке трудятся 48 человек, задействовано 10 единиц специализированной техники. В рамках проекта прилегающую дорогу расширят до четырех полос, обустроят разворотные петли и съезды. Для пешеходов сделают тротуары, четыре остановки и пешеходные переходы.

Первый этап реконструкции завершится в четвертом квартале 2026 года: на участке от улицы Центральной до улицы Советской запустят рабочее движение по двум полосам. Полностью завершить все работы планируется в третьем-четвертом квартале 2027 года.