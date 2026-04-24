В поселке Октябрьский возводят воспитательно-образовательный комплекс

В Октябрьском на улице Гоголя продолжается строительство воспитательно-образовательного комплекса, включающего школу на 1500 мест и детский сад для 200 детей.

На данный момент строители занимаются армированием стен и колонн, бетонированием плит перекрытия и кирпичной кладкой наружных стен. В проекте предусмотрены современные учебные классы и мастерские. Для детей построят просторные актовый и спортивные залы, пищеблок со столовой, медицинский блок и библиотечно-информационный центр. В детском саду будут групповые комнаты с игровыми зонами, спальнями и обеденными зонами. Территорию комплекса благоустроят и оборудуют уличные спортивные и игровые площадки.

Строительство ведется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети». Открытие нового образовательного центра запланировано на 1 сентября 2027 года.