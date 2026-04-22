В поселке Образцово началась замена асфальта

В поселке Образцово городского округа Щелково на улице Спортивной начался процесс полной замены асфальтового покрытия. Дорожные рабочие приступают к масштабным работам, используя специальное оборудование.

Сейчас специалисты снимают старое покрытие с помощью дорожного фрезера. Сначала срезается верхний изношенный слой, затем он перемалывается в мелкую фракцию. Полученная крошка сразу же попадает в кузов грузовика по транспортировочной ленте.

После снятия старого покрытия дорожники приведут в порядок углы дорожного полотна, тщательно подготовят основание и приступят к укладке нового асфальта. В общей сложности планируется заменить около 500 метров покрытия. Кроме того, будут приведены в порядок грунтовые дороги на перекрестке с улицей Качалова.

Все работы планируется завершить уже в мае.

Текст, фото и видео: Роман Кутузов.