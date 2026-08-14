Новый корпус школы в поселке Новопетровское достроят к 2028 году

В городском округе Истра на улице Полевая в поселке Новопетровское возводят новый корпус школы. Он будет рассчитан на 300 мест.

На стройплощадке работают около 60 специалистов. Они занимаются монтажом внутренних инженерных систем и оконных конструкций, устройством перегородок, фасада и кровли, а также прокладывают внутриплощадочные сети. Общая строительная готовность на данный момент составляет около 40%.

Новый корпус строят за счет средств регионального бюджета в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и национального проекта «Молодежь и дети».

Площадь нового здания превысит 6,6 тысячи квадратных метров. В нем будут просторный актовый зал, современный пищеблок, два спортивных зала и учебные кабинеты для старших классов. На прилегающей территории планируется обустройство футбольного поля с беговыми дорожками и многофункциональной спортивной площадки.

Завершить строительство планируют в 2028 году.