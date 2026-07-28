В поселке Монино обновляют пешеходную дорожку по региональной программе

В городском округе Щелково в поселке Монино приступили к обновлению пешеходной дорожки на улице Баранова. Это стало возможным благодаря региональной программе «Народные тропы Подмосковья».

Дорожка проходит вдоль магазина и ведет к школе и детскому саду, поэтому пешеходный трафик здесь высокий. Специалисты уже начали работы: снимают старую плитку, убирают мусор и готовят почву для формирования основания под новый тротуар.

Затем они выровняют основание песком, установят бордюры и создадут песчано-гравийную подушку. Это нужно, чтобы дорожка была прочной и не подвергалась воздействию грунтовых вод.

Завершить работы и заасфальтировать дорожку планируют до 26 августа.