В поселке Михнево откроется новая подстанция скорой помощи

В поселке Михнево завершается подготовка к открытию новой подстанции скорой помощи, которая сможет принять пять бригад в смену. Площадь здания составляет 1 345 квадратных метров. Оно построено по модульной технологии PRO module, разработанной на научно-производственной базе концерна КРОСТ.

Фасад подстанции оформлен современными рельефными панелями из архитектурного бетона. Внутри здания предусмотрены зона для диспетчерской службы, комнаты отдыха для бригад и водителей, столовая и кабинеты для предрейсовых осмотров. На территории построен контрольно-пропускной пункт и одноэтажный бокс для обслуживания автомобилей.

Работы проводились в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» за счет средств бюджета.