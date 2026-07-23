Школу в поселке Малино капитально отремонтируют до конца лета

В поселке Малино городского округа Ступино подходит к концу капитальный ремонт местной школы. Специалисты подрядной организации «Воздвижение» приступили к благоустройству территории вокруг здания.

На данный момент ведется устройство основания для будущего спортивного ядра, где появятся беговые дорожки, баскетбольная и волейбольная площадки. С восточной стороны школы оборудуют полосу препятствий, а с западной — футбольное поле с искусственным покрытием.

В здании образовательного учреждения отделка помещений выполнена на 88%. Третий и второй этажи полностью готовы: уложена напольная плитка, установлены потолки «Армстронг», смонтированы стеновые панели. В кабинетах началась сборка мебели.

Школа полностью оснащена новыми инженерными системами: водопровод, канализация, отопление, электрические и слаботочные сети. Установлены светильники, выключатели, система пожарной безопасности и оповещения. После завершения отделки в туалетах приступят к установке санфаянса, который уже завезен на объект в полном объеме.

Вентилируемый фасад из керамогранита выполнен на 80%. Рабочим останется только собрать цоколь после завершения благоустройства и отмостки.

Сейчас на объекте трудятся 47 рабочих и задействовано 4 единицы техники: каток, гусеничный экскаватор, экскаватор-погрузчик и манипулятор.

Начальник участка Павел Шнырев сообщил, что работы по капитальному ремонту выполняются согласно графику и выполнены на 85%. Завершить все строительно-монтажные работы и благоустройство территории подрядная организация планирует к середине августа.