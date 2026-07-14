В поселке Лунево завершают капитальный ремонт единственной школы

В поселке Лунево городского округа Химки идет капитальный ремонт единственной школы. Готовность объекта достигла 75%, на площадке ежедневно трудятся более 130 специалистов.

Ход работ проверили глава Химок Инна Федотова и депутат Государственной Думы Денис Кравченко. Они осмотрели каждый этаж, встретились с подрядчиком и дирекцией, обсудили сроки с родительским комитетом.

Сейчас в здании монтируют инженерные системы, устанавливают двери, ведут фасадные работы. Одновременно благоустраивают территорию вокруг школы. Все работы должны быть завершены к 1 сентября.

Обновленная школа примет около 800 учеников. Внутри появится новая мебель и современное оборудование для классов. Интерьер дополнят картинами, посвященными истории округа. Школа станет не просто местом для уроков, а пространством, где будет комфортно находиться.

Параллельно капитальный ремонт завершают в других образовательных учреждениях городского округа Химки: в воспитательно-образовательном комплексе в Новогорске, дошкольном отделении лицея № 7 и гимназии № 23.