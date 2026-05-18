В поселке Лунево активно идет капитальный ремонт единственной школы

Глава городского округа Химки Инна Федотова совместно с педагогами и родительским активом проверила, как продвигаются работы. Сейчас на площадке ежедневно трудятся около 100 специалистов — подрядчик значительно увеличил команду, чтобы успеть в срок.

Наиболее продвинутыми направлениями являются демонтаж (готовность 97%) и предчистовая отделка (93%). Почти готова стяжка пола (99%), активно штукатурят стены (98%). Кровельщики выполнили 73% от запланированного. Однако чистовой отделке пока уделено лишь 24%, а фасады готовы на 28%.

Параллельно с ремонтом прорабатывается внутреннее оформление. Стены украсят композиции, посвященные знаковым местам и выдающимся личностям округа. Завершить капитальный ремонт планируют к началу следующего учебного года.