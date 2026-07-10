В поселке Юность модернизируют водозаборный узел

В поселке Юность городского округа Лосино-Петровский проходит модернизация водозаборного узла. Объект обеспечивает водой более трех тысяч жителей, производя около 1200 кубометров воды в сутки.

Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». На узле появится новая технология очистки воды и полностью автоматизированное оборудование.

По словам руководителя проекта подрядной организации Александра Крамера, на станции уже завершили демонтажные работы и установили новые фильтрационные системы. Сейчас специалисты обвязывают фильтры, а со следующей недели начнут сварку аэрационной емкости и прокладку новых трубопроводов.

Главное изменение — внедрение современной двухступенчатой системы очистки. Накопительная емкость будет окислять железо и марганец, после чего насосная станция второго подъема подаст воду на фильтры для осаждения примесей. Завершающим этапом станет доочистка на сорбционных фильтрах с угольной основой. Всего на водозаборном узле установят 12 новых фильтров.

Ход работ проинспектировал министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев. Он отметил, что применение современных технологий позволит улучшить вкусовые качества водопроводной воды и обеспечить стабильность ее подачи. Жители поселка смогут оценить результат уже в сентябре текущего года.