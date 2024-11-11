Уличную сцену для мероприятий обновили в поселке Фосфоритном

В поселка Фосфоритный городского округа Воскресенск завершен ремонт крытой уличной сцены. Это важное обновление сделано в рамках инициативного бюджетирования при поддержке местных жителей.

Теперь сцена, расположенная в центре поселка, имеет новую защиту от погодных условий, что позволит проводить мероприятия в любое время года. Обновленная конструкция обеспечит отличную акустику, а также удобное размещение световых приборов для разных событий. Ремонт стал важным шагом в создании безопасного и комфортного пространства для культурных мероприятий.

В теплое время года сцена станет местом для множества ярких событий. Культурно-досуговые программы Дома культуры «Красный горняк» будут привлекать зрителей, а сама сцена станет центром притяжения для жителей и гостей поселка.

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