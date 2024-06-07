Набережную «Певческое поле» в Подольске благоустроят в 2024 году

Масштабные работы по благоустройству набережной «Певческое поле» ведутся в подольском поселке Дубровицы. О проекте по программе «Формирование комфортной городской среды» рассказали в министерстве благоустройства.

«Певческое поле находится у подножия Знаменской церкви при слиянии рек Пахра и Десна и примыкает к границам Подольска и Москвы. При разработке плана благоустройства мы учитывали мнение местных жителей. Многие выразили желание сохранить природные особенности этого места», — рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Вдоль набережной Десны будет находиться тропа из деревянного настила со смотровыми площадками «Правый берег» и «Мыс». В западной части территории откроется «Аптекарский огород» с зонами кратковременного отдыха.

Для праздника «Цветаевский костер» сохранят памятный камень Марине Цветаевой. Рядом будет основание для кострища, сделанное с учетом норм пожарной безопасности.

У подножия холма появятся амфитеатр, смотровые площадки расположатся в конце липовой аллеи и на слиянии рек. Будет воссоздана историческая каменная лестница с арт-объектом «Готические ворота».

Сейчас на территории выполняют демонтаж, строят дорожки и основание под памятник, монтируют системы наружного освещения и электроснабжения. Благоустройство планируется завершить к июлю.

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