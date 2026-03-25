В поселке Дубки построили ФАП с применением технологии 3D-печати

В поселке Дубки завершилось возведение фельдшерско-акушерского пункта (ФАП), построенного с использованием технологии трехмерной печати. Здание площадью 100 квадратных метров было возведено менее чем за год благодаря применению передовой методики.

Трехслойная структура стен нового медицинского учреждения не только придает ему современный вид, но и обеспечивает высокую энергоэффективность. Процесс послойной печати осуществлялся непосредственно на месте строительства, что позволило избежать образования швов и стыков.

Внутри здания располагаются кабинет для приема пациентов, процедурная комната, прививочный кабинет и помещения для персонала. ФАП оснащен современным медицинским оборудованием и будет предоставлять доврачебную помощь жителям поселка Дубки и соседних населенных пунктов. Новое медицинское учреждение будет обслуживать около тысячи человек.

Строительство ФАПа проводилось в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и государственной программы Московской области.