В поселке Дрожжино начали строить подстанцию скорой помощи

В поселке Дрожжино Ленинского городского округа началось строительство подстанции скорой помощи, рассчитанной на пять бригад в смену.

Сейчас специалисты занимаются прокладкой подземных инженерных сетей. На этой неделе подрядчик планирует завезти бытовки для рабочих и начать монтаж временной линии электропередачи. Активная фаза строительства, включая разработку котлована и выемку грунта, начнется в августе.

По проекту здание будет двухэтажным. В нем расположатся диспетчерская, комнаты отдыха для врачей и водителей, кабинет предрейсовых осмотров, столовая и помещения амбулаторного приема.

Завершить строительство планируют до конца 2027 года.