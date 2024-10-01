Скульптуру ангела мира отреставрировали в Дмитровском округе

Стелу «Добрый ангел мира» реконструировали в поселке Деденево Дмитровского городского округа. Специалисты также благоустроили прилегающую к памятнику территорию.

Первый заместитель директора Центра благоустройства Костинское Сергей Самохин рассказал, что работы выполнили по поручению главы округа Ильи Поночевного. На стеле полностью заменили плиты, привели в порядок мостик и пешеходные дорожки на территории.

Архитектурно-парковый комплекс «Добрый ангел мира» открыли в Деденево в 2008 году. Местные жители помнят, что раньше на этом месте находилось болото. В последние годы территория у памятника была в очень плохом состоянии.

«А сейчас благоустроили, и очень красиво стало. Спасибо администрации за то, что большое внимание уделяют обустройству общественных территорий, — сказала жительница поселка Елена Наконечная.

Стела выполнена в виде 10-метровой колонны, увенчанной ангелом. Его фигура установлена на полусфере, символизирующей Землю, а в руках он держит символ мира и надежды — голубя.

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