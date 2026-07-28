Школу № 2 в поселке Черусти капитально отремонтируют к сентябрю

В поселке Черусти муниципального округа Шатура подходит к концу капитальный ремонт средней школы № 2. По информации пресс-службы регионального минстройкомплекса, строительная готовность объекта достигла 90%.

На объекте задействовано более 75 человек. Строительные бригады занимаются благоустройством территории вокруг школы. Уже обустроили современное спортивное ядро с удобными беговыми дорожками и зоной для игры в волейбол и баскетбол. Внутри спортивного зала уложили ламинат и смонтировали гимнастические брусья.

На всех трех этажах здания отделочные работы находятся на финальной стадии. Специалисты красят стены, устанавливают светильники, розетки и новую сантехнику. В помещении будущей столовой идет монтаж современного кухонного оборудования.

В школе 1957 года постройки обновят фасад, кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование. Будут установлены системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы затронут все внутренние помещения, включая спортивный зал и пищеблок. Также пройдут работы по благоустройству прилегающей территории, установке новой мебели и оборудования.

Ремонт школы проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети». Открытие обновленной школы запланировано на 1 сентября 2026 года.