В поселке Черусти идет капитальный ремонт средней школы №2

В подмосковном поселке Черусти, на улице Вокзальной, 25, продолжаются работы по капитальному ремонту средней школы № 2. Подрядчик завершил демонтажные работы и приступил к отделочным, как сообщила пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.

Школа, построенная в 1957 году, получит обновленный фасад и кровлю, новые инженерные сети и сантехническое оборудование. Также в здании установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы затронут все внутренние помещения, включая спортивный зал и пищеблок. Кроме того, планируется благоустройство прилегающей территории и установка новой мебели и оборудования.

Ремонтные работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и соответствуют задачам нацпроекта «Молодежь и дети». Открытие обновленной школы запланировано на сентябрь 2026 года.