В поселке Часцы капитальный ремонт школы завершат к 1 сентября

В поселке Часцы продолжается капитальный ремонт здания школы. Строительная готовность объекта уже превысила 42%. Специалисты активно работают над фасадом и устанавливают окна, параллельно монтируя инженерные коммуникации.

В рамках капитального ремонта планируется полная замена инженерных сетей, строительство внутренних перегородок и установка нового освещения. Также будут обновлены входные группы и отремонтированы все помещения. Для школы закупят новую мебель и оборудование.

Ремонтные работы должны быть завершены до конца лета, чтобы 1 сентября школа могла возобновить свою работу.

Капитальный ремонт проходит в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».