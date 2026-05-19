В поселке Брикет построят современную блочно-модульную котельную

В поселке Брикет Рузского городского округа продолжается строительство блочно-модульной котельной. Это часть масштабной программы по модернизации системы теплоснабжения в Московской области.

Новый объект возводится на улице Н. Кузьминова. Его мощность составит 3,3 мегаватта, что позволит обеспечить теплом жилой сектор и социальные учреждения поселка. Основной этап работ уже завершен, начался монтаж модульных блоков и сборка дымовой трубы.

Строительство ведется под строгим контролем Управления технического надзора капитального ремонта Московской области, что гарантирует соблюдение всех норм и сроков.

Как ранее заявлял губернатор Московской области Андрей Воробьев, в 2026 году в муниципалитете планируется обновить и построить еще несколько котельных. Современные БМК появятся в деревне Поречье и в поселке Тучково.

Цель программы — обеспечить стабильное и качественное теплоснабжение домов и социальных объектов в осенне-зимний период, исключить аварийные ситуации на изношенных сетях и повысить энергоэффективность. Завершить все работы на новых объектах планируется к началу осени.