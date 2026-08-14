В поселке Большевик отремонтировали Дворец культуры

По словам директора учреждения Марины Никитиной, подрядчики заменили стропильную систему и установили современную металлочерепицу на площади 1500 квадратных метров. «Мы будем жить с хорошей кровлей без протечек. У нас будет в целости и сохранности дорогое световое и звуковое оборудование, чем мы безумно дорожим, потому что у нас зал полностью оснащен новым звуком и светом», — поделилась радостью Никитина.

Директор отметила, что подрядчику осталось установить новую вывеску над входом в здание. Также планируются работы по архитектурному освещению фасада: будут оформлены ниши для афиш, а при входе смонтируют световую группу.

Дворец культуры «Большевик» — это мультифункциональный центр, где занимаются 16 клубных формирований. В 2026 году его посетили более 23 тысяч человек.

Ремонт прошел по государственной программе «Культура и туризм Московской области». По итогам обновления зданию 1963 года постройки придали первоначальный внешний облик.