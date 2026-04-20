В поселке Бакшеево идет строительство новой котельной

В поселке Бакшеево Шатурского городского округа полным ходом идет возведение блочно-модульной котельной. Это позволит обеспечить качественное теплоснабжение для двух тысяч местных жителей.

На текущий момент здание котельной уже собрали и установили на фундамент. Специалисты приступили к одному из самых ответственных этапов — внутренней обвязке оборудования и строительству специальных солевых ячеек для системы водоподготовки.

Как только в округе окончательно установится теплая погода, строители приступят к финальному этапу — благоустройству прилегающей территории. Все работы планируют завершить уже этим летом.

Начальник управления ЖКХ администрации округа Александр Киреев отмечает, что объект имеет стратегическое значение для поселка. Главная цель — войти в следующий отопительный сезон уже с новым, высокотехнологичным оборудованием. Это позволит минимизировать риски аварий и обеспечить стабильное тепло в домах жителей поселка.