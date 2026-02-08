В поликлинике Шатуры появились новые медицинские услуги

В поликлинике №1 города Шатуры после капитального ремонта открылся современный «уголок здоровья». Пациенты теперь могут пройти базовое обследование при входе в здание.

Первым делом пациентов встречает безопасность и цифровой комфорт: в холле установлены автоматический диспенсер для рук и бесконтактный датчик температуры. Рядом находится компьютер для доступа к Госуслугам, где можно записаться к врачу или пройти анкетирование.

В зоне обследования пациентов встречает сотрудник отделения профилактики, который предлагает сразу приступить к осмотру. На площадке есть все необходимое: весы, ростомер и аппарат для измерения давления. Главное преимущество — возможность мгновенно снять ЭКГ, что позволяет врачам оперативно выявлять нарушения в работе сердца.

Заведующая поликлиникой №1 Елена Герасимова отмечает, что такой формат значительно экономит время: все документы, включая бланки согласий, уже под рукой. После первичного скрининга пациент направляется к терапевту уже с готовыми результатами.

Жители Шатуры остаются под приятным впечатлением от перемен: в залах стало очень красиво, светло и современно. Пациенты отмечают, как далеко зашел прогресс в привычной поликлинике.