В поликлинике поселка Реммаш под Сергиевым Посадом продолжается масштабная реконструкция

В поселке Реммаш под Сергиевым Посадом продолжается обновление поликлиники №2, входящей в Центральную медико-санитарную часть №94 ФМБА России. Работы идут с 2022 года, и уже достигнуты значительные результаты.

История обновления поликлиники началась в 2021 году, когда учреждение вошло в программу «Модернизация первичного звена здравоохранения». В июле 2022 года строители вышли на объект. Первый двухгодичный контракт на сумму 14,1 млн рублей позволил заменить старую кровлю и все инженерные сети здания — водоснабжение, канализацию и отопление. Подрядчиком выступила компания «Стройперспектива».

Позже были отремонтированы первый и второй этажи поликлиники. В 2026 году работы возобновились с новым импульсом. Выделено 15,95 млн рублей, заключен контракт. До конца текущего года строителям предстоит большой объем работ: ремонт фасада и подвального этажа, завершение монтажа системы вентиляции, установка современного вводного распределительного устройства для электроснабжения, а также обновление входных групп.

«Мы идем поэтапно, не закрывая поликлинику полностью и стараясь доставлять минимум неудобств пациентам. На сегодняшний день капитально отремонтированы все помещения, в которых ведется прием, полностью заменены инженерные сети. В 2026 году займемся фасадом, подвалом и входными группами. По сути, это будет практически новое здание», — рассказал начальник ФГБУЗ ЦМСЧ №94 ФМБА России Алексей Сорокин.

Полностью ремонт поликлиники завершится в 2027 году.